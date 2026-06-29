別府市の事件現場 八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市のひき逃げ事件から29日で4年です。 大分県警は29日全国各地でチラシを配って情報提供を呼びかけたほか、新たな防犯カメラ映像も公開しました。 2022年に別府市で起きたひき逃げ事件。バイクに乗っていた男子大学生2人が車に追突され死傷しました。 警察は八田與一容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し行方を追っていますが事件解決には至って