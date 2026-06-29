自民党の中曽根元外務大臣が天皇陛下の長女・愛子さまによる「皇位継承はあり得ない」などと発言したことについて、鈴木幹事長は「自らの真意の説明はしたと理解している」などと述べました。中曽根氏は28日、富山県での講演で、天皇陛下の長女・愛子さまによる「皇位継承はあり得ない」や、「愛子さまが天皇になった場合、結婚する人もいない」などと発言し、「言葉が適切ではなかった」と釈明する事態となっています。鈴木俊一&#