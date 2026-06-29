2022年6月29日に大分県別府市で起きた大学生2人が死傷したひき逃げ事件は発生から29日で4年となりました。 重要指名手配の八田與一容疑者の行方を追う県警の捜査1課の幹部がTOSの取材に応じました。 最新の捜査状況や事件解決への思いを聞きました。 八田與一容疑者の情報提供を呼び掛けるチラシ ◆県警・捜査1課河野友特別捜査隊長 「とにかく一刻も早く被疑者・八田與一を見つけ出し事件を解決して、 被害