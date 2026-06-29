本格的な夏を前に、子供たちの水の事故を防ごうと大分県佐伯市の中学校で服を着た状態で泳ぐ「着衣泳」の講習会が開かれました。 これは日本赤十字社の県支部が各地の小中学校で開いています。29日は佐伯市の東雲中学校で行われ、生徒たちはジャージ姿でプールに入り、服を着た状態では水の中がいかに動きづらいかを実感していました。 そして、指導員から溺れかけた時にはペットボトルが浮き輪代わりになることや