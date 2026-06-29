まもなく高校スポーツの祭典、インターハイが開幕しますが、この大会での頂点を目指すバレーボール女子の東九州龍谷をご紹介します。 県高校総体で26大会連続41回目の優勝を果たし、インターハイ出場を決めた中津市の東九州龍谷。 チームのキャプテンは忠願寺莉桜選手です。身長は182センチで、高い攻撃力と守備力を併せ持つ「世代ナンバーワン」と称される選手で、2026年高校生な