青森県警は29日、青森市の八甲田山系で、クマにかまれたとみられる傷がある身元不明の男性遺体を発見した。28日に入山した男性が遭難したとの通報を受け、県警が上空から捜索中、クマのそばに倒れている人らしき姿を確認していた。