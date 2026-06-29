週末に列島をダブル台風が直撃し、土砂災害などの被害に加え、最盛期を迎える夏野菜にも影響をもたらしています。29日も大気の状態が不安定で、各地でゲリラ雷雨が発生しました。車にたたきつけるように降る土砂降りの雨。29日午後3時過ぎの北海道・池田町の様子です。撮影者によりますと、わずか10分ほどの間に激しい雨が降ったといいます。長野・諏訪市でも午後3時45分ごろ、一時、強いシャワーのような雨が降りました。週末に列