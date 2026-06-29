グラビアアイドルとしても活躍中の新海まき（28）が29日、インスタグラムを更新し、大胆開脚ポーズ写真を公開している。発売中の「週刊プレイボーイ」で撮り下ろしのグラビアが掲載されていることを告知。「同時発売のデジタル写真集はしっとりと大人っぽい私が沢山見れるので絶対見て欲しいです」とファンに向けてコメントしている。これに合わせてセクシーカットを複数アップしている。胸元のラインが強調された黒ランジェリー姿