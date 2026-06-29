【第35話】 6月29日無料公開 第35話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月29日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第35話「大人は汚いべ」をヤンマガWebで無料公開した。 第35話では、昴がアウディを抜こうとしたその時、関谷のS2000が妨害。オーバーテイクを邪魔されたと怒る彼女は、2人に対して闘志を燃やす。 なお、最新話となる第38話「工藤彗星の思考」も70ポイン