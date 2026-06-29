長岡市の指定管理者施設の施設利用料などの一部にあたる約540万円が、指定管理者の会社の社員によって着服されていたことが明らかになりました。着服していたのは指定管理者であるグリーン産業（本社・新潟市）の社員です。長岡市の発表によりますとグリーン産業は、栃尾体育館、栃尾テニス場など栃尾地域の4施設を管理する指定管理者です。ことし3月末にグリーン産業の本社経理担当者が、2025年度分の施設利用