7月に新潟市で開かれる『フレッシュオールスターゲーム』に、オイシックスから3人の選手が選ばれました。 プロ野球の若手選手が集う『フレッシュオールスターゲーム』。今年は14年ぶりに県内で開催されます。先週 出場選手が発表され、オイシックスからはピッチャーの高野結羽、キャッチャーの山田和、今シーズンからキャプテンを務める高義博が選ばれました。