■四郎ヶ浜ビーチ・天草市有明町こちらは熊本県天草市有明町の四郎ヶ浜ビーチ。海水浴を楽しむ人の姿が。■子ども「きもちいい」 天草市では28日、11か所の海水浴場が一斉に海開きをしました。■熊本市・正午過ぎ■山本紗英子アナウンサー「一面、青空が広がる熊本市。手元の温度計は38度を超えています。きょうは日傘の出番です」6月16日以来、13日ぶりに30度を超える真夏日となった熊本市。県内18の観測