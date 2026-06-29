生後2か月の娘の首を圧迫し殺害しようとした疑いで自衛隊員の男が再逮捕されました。 殺人未遂などの疑いで再逮捕されたのは、陸上自衛隊・今津駐屯地に所属する小坂竜太郎容疑者（27）です。 警察によりますと、小坂容疑者は6月5日、自宅で生後2か月の娘の首を指で圧迫し殺害しようした疑いなどがもたれています。小坂容疑者は6月9日、娘の左腕を骨折させた疑いですでに逮捕されていました。 警察は医師の所見などから今回の容