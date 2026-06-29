熊本県八代市の5歳の男の子が、鹿児島の温泉施設から行方がわからなくなって1週間以上が経ちました。母親は、「どんな形であっても早く見つけ連れて帰りたい」と声を震わせました。八代市の田中嶺臣さん(5)は、6月21日に家族と鹿児島県霧島市にある「かれい川の湯」を訪れました。両親と2歳の弟と一緒に家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。 川に落ちた可能性