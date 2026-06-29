7月に山開きを控えた富士山で、救護所の窓ガラスが割られる被害があったことがわかりました。閉山期間中に何者かが侵入したとみられています。【映像】窓ガラスが割られた富士山救護所山梨県によりますと、22日、富士山の7合目にある救護所の窓ガラスが割られていると近くの山小屋の関係者から連絡がありました。職員が確認したところ、窓のシャッターがこじ開けられ、窓ガラスが割られていて、室内のベッドの上にはアルミ製