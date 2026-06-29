東京・足立区の小学校で、児童139人が嘔吐や下痢などの胃腸炎の症状を訴え、このうち複数人からノロウイルスが検出されたことがわかりました。足立区によりますと、区立足立小学校で、6月19日から6月29日までの間に、全校児童574人のうち、139人が胃腸炎などの症状で欠席したり、早退したりしたということです。これまでに重症者は確認されていないとしています。保健所の検査で、症状を訴えた複数の児童の検体からノロウイルスが