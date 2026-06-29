お笑い芸人のとにかく明るい安村が２９日、都内で行われた「ＹｏｓｈｉｍｏｔｏＣｏｍｅｄｙＮｉｇｈｔＯＷＡＲＡＩ×ＨＵＢ」取材会に出席した。同公演は、簡単な英語と非言語表現で上演されるお酒などのドリンクを飲みながら海外の方も楽しめるコメディショー。報道陣から亀梨和也と田中みな実が結婚発表したことを問われると、「さっき見ました」と力強く回答。「安心してください、幸せになれますよ」と自身の定番