メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県弥富市のアパートに放火し3人を殺害したなどとされる男に、名古屋地裁は懲役30年の判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、佐藤忍被告（64）はおととし1月、弥富市のアパートの通路にあった衣類などに放火し、男女3人を殺害したなどの罪に問われています。 判決で名古屋地裁は、「被害者のうちの2人が借りた金を返さなかったことや、不誠実な対応をしたこと