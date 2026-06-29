メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県は酒蔵や中小企業の支援を強化する追加の補正予算案を発表しました。 追加する補正予算額は36億円で、国の重点支援地方交付金23億円に加え、一般財源13億円を計上しています。 このうち、約1億3800万円はコメの価格高騰を受け、初めて酒蔵の支援金にあてられます。 「愛知の究極の地場産業の1つである。造り酒屋をしっかり支援していかなければならない」（愛知県 大村秀章 知