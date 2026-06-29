メ～テレ（名古屋テレビ） 間近に迫ったアジア競技大会を前に、新体操の会場となる名古屋市の体育館でリハーサルがありました。 しなやかな動きにボールを使った、ダイナミックな演技。 南区の名古屋市総合体育館であったのは、アジア競技大会の新体操のリハーサルです。 会場の運営や、選手の動線確認などを目的に開かれ、日本代表「フェアリージャパン」と日本体操協会の強化選手た