◇騎乗停止千葉県競馬組合は、船橋競馬所属の高橋利幸騎手（４１）＝新井清重厩舎＝を６月３０日から７月３日まで４日間の騎乗停止とすることを発表した。同騎手は６月２８日の船橋競馬７Ｒでエントジアスタに騎乗した際、騎乗法について適切を欠き（ゴール前の追い止めが早く、誤解を受ける行為）、競馬の公正を害したため。