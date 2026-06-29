夏の甲子園の出場をかけた高校野球の高知大会が7月11日に開幕します。今回は、シード校の注目チームや選手を紹介します。第108回全国高校野球選手権高知大会。6月27日に組み合わせ抽選会が行われ、24チームの組み合わせが決まりました。第1シードは今年（2026年）春の大会で優勝した高知商業高校です。春夏通算で37回の甲子園出場経験がある名門・高知商業高校。今年のチームは接戦に強く、どんな試