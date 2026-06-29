記事ポイントハーバー研究所「まつ毛セラムII」が8月20日より数量限定発売ワイドラッシュTMとキャピキシルなど保湿成分を配合2WAYチップでまつ毛の生え際から毛先まで塗布しやすい設計 ハーバー研究所は、まつ毛用美容液「まつ毛セラムII」を2026年8月20日（木）より数量限定で発売します。通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）および全国のショップハーバーで販売されます。 ハーバー研究所「まつ毛セラムI