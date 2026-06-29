女優の吉高由里子（37）が29日、自身のXを更新。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。吉高は「朝ドラ『花子とアン』という長い旅路のような作品の中で、美輪さんのナレーションは、いつも作品に深い愛情と鮮やかな彩りを添え、私たちを優しく導いてくださいました」と書き出し「そのお声に幾度となく励まされ、支えられた日々を、思い出