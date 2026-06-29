timelesz佐藤勝利（29）が29日、都内でアニメ映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の完成披露試写会に出席した。作品にちなみ思い出の花火に、昨年9月に行われたファンミーティングで、グループの楽曲に合わせて打ち上げた花火を挙げた。「ファンの方とメンバーと一緒に花火を打ち上げた。夏だから花火大会やろうと。自分たちの楽曲を使って凄い数の花火を上げてもらった。メンバーで見ていて、凄い良い思い出でめちゃくち