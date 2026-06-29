timelesz佐藤勝利（29）が29日、都内でアニメ映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の完成披露試写会に出席した。声優に初挑戦。「何もかもが初めて体感することで、本当に海外に来たみたいな感覚になった。本番収録前に練習もさせていただき、手取り足取り教えていただいた」と振り返った。「皆さんと一緒に作り上げた声が劇場に流れるのが想像できない。僕も楽しみですし、きょう（作品を見る観客が）うらやましい」と完