timelesz佐藤勝利（29）が29日、都内でアニメ映画「君と花火と約束と」（7月17日公開）の完成披露試写会に出席した。グループの「消えない花火」（来月29日発売）が主題歌に起用された。今作のために描き下ろされた曲で、「本当に素敵な楽曲をいただいた。楽曲のメッセージとして花火をテーマにしていて、（花火は）消えてしまうものなんですけど、出会った思い出は一生残る、そんな温かいメッセージも含まれている。そういう