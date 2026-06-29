「FIFAワールドカップ2026」では信じられない現象が起きています。政治的な対立もあり、スポーツでも日本に厳しい目を向けがちな中国。その中国のSNSが、日本代表を「アジア人の誇り」「心から敬服する」と絶賛する声が大多数を占めたのです。なぜ自国が出場していないW杯で、彼らはこれほど日本を熱烈に応援するのでしょうか？反日感情すら凌駕する“切実な理由”と、爆発的人気を誇る日本人選手の正体に迫ります。（日中福祉プラ