これからの気象情報です。 30日(火)は、激しい雷雨に注意が必要なところがありそうです。 ◆警報・注意報 現在、上越と中越の山沿いを中心にカミナリ注意報が発表されています。 ◆6月30日(火)の天気 ・上越地方 晴れるところが多くなりますが、山沿いでは午後は雨雲の湧くところがあるでしょう。 最高気温は、25～27℃の予想です。 ・中越地方 沿岸部はおおむね晴れますが、山沿いは昼過ぎから