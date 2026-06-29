1時間に108ミリの猛烈な雨を観測した薩摩川内市では、多くの住宅や施設が浸水被害に遭いました。市によりますと、これまでに136棟の床上・床下浸水が確認されているということです。このうち21棟の住宅が浸水した田崎町では、市が管理する排水ポンプが一時作動していなかったことがわかりました。市によりますと、当日の午前8時半ごろ、担当の職員がポンプが作動していないことを確認。業者を呼んでバッテリー交換を行