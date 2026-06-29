サッカーのFIFAワールドカップ2026。日本代表は30日の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦します。ただキックオフは日付越えての午前2時。応援したい。でも明日も仕事。街の人の"応援戦略"を聞きました。もちろん見たい。応援したい。ただ…キックオフは平日が始まったばかりの真夜中。ブラジルの前に睡魔との戦いも。街の人たちはどのような“応援戦略”を立てているのでしょうか。(寝て起きる派・会社