自民党の中曽根・元外務大臣が天皇陛下の長女・愛子さまによる「皇位継承はあり得ない」や「愛子さまが天皇になった場合、結婚する人もいない」などと発言したことについて中道改革連合の重徳国対委員長は、「論評に値しない発言だ」と批判しました。中道改革連合・重徳和彦 国対委員長「いよいよ法案審議を行うべく政府も準備している、そういう段階において論評に値しないような発言」中道改革連合の重徳国対委員長は29日、