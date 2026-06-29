タイ国籍の当時12歳の少女を東京のマッサージ店で働かせ性的なサービスをさせたとして、人身取引などの罪に問われた母親について、タイの裁判所は禁錮7年6か月の判決を言い渡しました。この事件は去年、タイ国籍の当時12歳の少女が母親に紹介された東京・文京区のマッサージ店で違法に働かされたもので、母親はタイ警察に逮捕され、人身取引などの罪で起訴されました。タイの刑事裁判所はきょう、母親が旅行という口実で少女を日本