栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦が起訴されました。宇都宮地検が強盗殺人などの罪できょう起訴したのは、竹前海斗被告（28）と妻の美結被告（25）です。宇都宮地検によりますと、2人は先月14日、栃木県上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した罪などに問われています。この事件をめぐっては指示役とみられる2人のほかに、実行役やリクルーター役とされる少年あわせて5人も逮