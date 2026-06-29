“国政の代理戦争”の様相を呈した東京・杉並区長選挙は、きょう開票が行われ、リベラル系の現職・岸本聡子氏が自民党推薦候補らを破り、再選を果たしました。「みんなでいこう、杉並ネクスト」きょう開票が行われた杉並区長選挙は、現職の岸本聡子氏が10万6000票あまりを獲得し、自民党推薦の大和田伸氏に6万票あまりの差をつけて2度目の当選を果たしました。再選岸本聡子氏「多くの人が発言できる、『対話の区政』をもっと進化