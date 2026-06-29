皇族数の確保などに向け、政府が示した皇室典範の改正案。与野党各党の議論をベースにしているにもかかわらず、野党からは批判の声が出ているほか、与党の日本維新の会からも異論が出ています。立憲民主党水岡俊一 代表「これまで何ら議論していないことをだまし討ちのように提示をする政府・与党に怒りを禁じ得ません」政府が示している皇室典範改正案をこう、痛烈に批判した立憲民主党の水岡代表。怒りの発端は、旧宮家の