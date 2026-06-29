週末に列島を直撃したダブル台風によって道路の陥没や土砂災害などの被害が出ました。29日も大気が不安定で、各地でゲリラ雷雨の発生に注意が必要です。29日午後3時過ぎの北海道・池田町では、土砂降りの雨が車の屋根をたたきつけていました。ゲリラ雷雨です。撮影者によると、わずか10分ほどの短時間の激しい雨だったということです。29日は関東甲信などで大気の状態が非常に不安定で、ゲリラ雷雨への注意が呼びかけられています