作家の阿木慎太郎氏（８７）（本名・野上英之＝のがみ・ひでゆき）が２０日、腎不全で死去した。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、充子さん。しのぶ会は７月２６日正午、神奈川県鎌倉市常盤７８の１月華鎌倉。東京生まれ。１９７５年、「愛と憎しみの宴」でデビュー。代表作に「闇の警視」シリーズなど。