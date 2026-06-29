【アニメイト：「30MP 伊地知虹夏」】 6月29日 販売再開 アニメイトにて、プラモデル「30MP 伊地知虹夏」が販売再開している。 今回アニメイトの公式通販サイト「アニメイト オンラインショップ」にて「ぼっち・ざ・ろっく！」のプラモデル「30MP 伊地知虹夏」が販売再開しており、6月29日19時ごろの時点で購入可能な状態であることが確認できた。 6月29日19時ごろの販売状況 (C)はま