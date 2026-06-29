東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。【30日の天気】30日は梅雨前線が北上し、九州にかかる見込みです。九州南部では大雨となる所があり、九州北部の一部でも雨雲がかかる見通しです。九州北部は雲が広がり、すっきりしない天気となるでしょう。特に、筑後地方や佐賀の南部では午後から雨雲が流れ込みそうです。外出する際は折りたたみ傘を持っておくと安心です。【30日の気