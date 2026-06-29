ばんえい競馬所属の槻舘重人調教師（６５）は６月２９日、帯広競馬８Ｒに管理するクリスタルケルビムを出走させ１着。１９９９年４月の初出走以来、１万２２５９戦目で地方競馬通算１７００勝を達成した。重賞は、ばんえい記念４連覇（オレノココロで２０１７、１８、２０年、センゴクエースで２０１９年）など７０勝。