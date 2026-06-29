無免許でバイクを運転中、衝突した別のバイクの男性に大ケガをさせて逃げたとして、16歳の少年が逮捕されました。 【写真を見る】16歳少年を逮捕 無免許で他人名義のバイクを運転… 別のバイクに衝突 45歳男性に大けがさせて逃げた疑い 名古屋 逮捕されたのは、名古屋市守山区に住む、自称会社員の16歳の少年です。警察によりますと少年は7月18日、守山区瀬古の路上で、無免許でバイクを運転中、同じ方向に走っていた45歳の男性