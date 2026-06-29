日本原子力学会の会長に就任し、記者会見する北海道大工学研究院の小崎完教授＝29日午後、東京都港区日本原子力学会の新会長に19日付で就任した北海道大工学研究院の小崎完教授（64）は29日、東京都内で記者会見を開いた。事故発生から15年が経過した東京電力福島第1原発の廃炉について「長期間、取り組まなければならない課題だ」と述べ、学術的な提言を進めていく考えを示した。中部電力が今年1月に公表した浜岡原発（静岡県