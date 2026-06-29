桐生市の鳴神山で登山をしていた男性が、クマに襲われ頭などをけがしました。クマは捕まっておらず警察が戸締りなどに注意するよう呼びかけています。 クマに襲われたのは桐生市梅田町鳴神山の山頂付近です。警察と消防によりますと、２９日正午すぎ、登山をしていた男性から「クマに襲われた」と１１９番通報がありました。男性は、１人で山を登っていたところ突然クマに襲われ、頭と腕をけがしました。 男性は、５０代とみら