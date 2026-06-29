災害や大規模な事故が起きた際に警察の通信手段の確保にあたる機動警察通信隊と県警の航空隊が合同の訓練を行い、隊員がヘリコプターからの降下の手順などを確認しました。 前橋市のヘリポートで行われた訓練は、まいとし行われているもので、２９日は機動警察通信隊と県警の航空隊約２０人が参加しました。 機動警察通信隊は関東管区警察局の群馬県情報通信部に設置された隊で、災害や大規模な事故が起きた際に現