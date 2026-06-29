他人のアカウントでインターネットショッピングサイトに不正にアクセスし、商品を購入するなどしていたとして、きょうまでに中国籍の男女ら合わせて４人が逮捕されました。 【写真を見る】他人のアカウントで不正アクセスし商品購入中国籍の女ら4人逮捕フィッシング詐欺の可能性も（山形） 不正アクセス禁止法違反の疑いなどで逮捕されたのは、中国籍で東京都に住む女（４７）と、千葉市の派遣社員の男（６１）、それ