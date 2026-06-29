取手競輪場のG3「水戸黄門賞」は3日目を終えた。準決12Rは吉田拓矢（31＝茨城）が杉浦侑吾の突っ張り先行に乗って勝ち切った。「踏み合いの展開になって杉浦さんが、きつくなった。難しいですね。できるだけ残したかったけど山下さんもいたし、踏ませてもらった。（決勝は）最低限。連日、番手なので前のおかげです」決勝でも圧倒的な主役。決勝も盟友・真杉匠の番手で結果を出す。