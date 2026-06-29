7月の大相撲名古屋場所に向けて、新番付が29日に発表されました。 【写真を見る】【義ノ富士】新小結に！「番付の文字が大きくなり実感」父「大関・横綱…夢をかなえてほしい」正代以来9年ぶりの熊本出身三役いざ7月、名古屋場所へ 熊本出身の義ノ富士は、新小結への昇進が発表され、初めての三役入りを果たしました。熊本出身力士としては、正代以来9年ぶりの三役入りです。 新小結・義ノ富士の決意 義ノ富士「少しだけ