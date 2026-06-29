歌手米良美一（55）が29日までにインスタグラムを更新。今月20日に老衰のため亡くなったことが明らかになったシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を悼んだ。「美輪明宏さまお別れはとても辛いですがいまは只々安らかに御休みください」とつづり、美輪さんとのツーショット写真をアップした。続けて「美輪さん誠に有難う御座いました御冥福をお祈り申し上げます合掌