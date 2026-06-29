ワールドカップは28日（日本時間29日）から決勝トーナメントがスタート。初戦から約7万人の観客が手に汗握る熱い戦いとなりました。共催国のひとつ、カナダと南アフリカの顔合わせとなった、1回戦最初の試合。序盤からカナダがチャンスを作ります。シュートはゴールキーパー正面。さらにセットプレーのチャンスでは、なんとかクリアし、耐える南アフリカ。押し込みたいカナダがなおもシュートを放ちますが、ゴールを割ることが出来